Yasin Börü davasında 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır'da 2014 yılında Yasin Börü'nün öldürülmesine ilişkin, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada karar çıktı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti 15 sanığı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırdı. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 3 sanığa aynı suçtan 23'er yıl hapis cezası verildi.

Savunmaları tespit edilmeyen 3 sanık ile mazeret bildiren 3 sanığın dosyaları ayrıldı. Sanık Hüseyin Okçu ise beraat etti. Mahkeme sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

Ne olmuştu?

IŞİD'in Suriye'nin kuzeyindeki PYD kontrolünde olan Kobani'ye saldırması üzerinde Türkiye'de 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentte sokak eylemleri yapılmıştı. 16 yaşındaki Yasin Börü de bu olaylar sırasında yaşamını yitiren 37 kişi arasında yer alıyordu.