Yasemin Uzunçelebi’nin yüzüne yanıcı kimyasal madde döken Mehmet Yıldız yakalandı

42 yaşındaki Yasemin Uzunçelebi, İstanbul Avcılar’daki evinde yaşıyordu. Kendisini reddettiği Mehmet Yıldız tarafından bir süredir tehdit alıyordu.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Uzunçelebi, geçen salı gecesi evinde uyuduğu sırada, Mehmet Yıldız, gizlice evine girdi. Yanında getirdiği kimyasal maddeyi, Yasemin Uzunçelebi’nin yüzüne ve vücuduna döktü. Uzunçelebi komşularından yardım istedi. Saldırgan Yıldız kaçarken, eve gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından Yasemin Uzunçelebi’yi hemen hastaneye götürdü.

Yasemin Uzunçelebi’nin dökülen kimyasal nedeniyle sol gözünü kaybettiği, vücudunun bazı yerlerinde kemiklerine kadar doku erimesi yaşandığı belirlendi.

Ağır yaralanan Uzunçelebi’nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, kimyasal maddenin ne olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

16 suç kaydı var

Mehmet Yıldız akşam saatlerinde, Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde gözaltına aldı.

Yıldız’ın 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.