Yasemin Adar Yiğit 5. kez Avrupa Şampiyonu

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 76 kiloda final maçına çıkan Yasemin Adar Yiğit, Estonyalı rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit, Türkiye’nin bu şampiyonadaki 4. altın madalyasını almak için Estonyalı Epp Maee ile mindere çıktı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Yasemin, Avrupa şampiyonu oldu. Yasemin Adar Yiğit, bu sonuçla kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu da elde etmiş oldu.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yiğit, “5. kez Avrupa şampiyonu oldum, çok mutluyum ve gururluyum. İlklerin kadını olduğum için bir ilki daha başardım. Takım halinde de ilkleri başarıyoruz. 3 tane finalimiz var Avrupa Şampiyonası'nda, daha önce 2 kez vardı. 50 kiloda Evin altın madalyayla açılışı yaptı İstiklal Marşı'nda. Bugünde İstiklal Marşı'yla kapanışı yapacağız. Ekran başında bizleri izleyen, dua eden herkesten Allah razı olsun” dedi.