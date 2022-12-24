Yaşamını yitiren gazeteciye baygın olduğu süre boyunca müdahale edilmemiş

Halk TV’nin web sitesi halk.com.tr’de YouTube Koordinatörü olarak görev yapan 27 yaşındaki Gazeteci Uğur Yanıkel yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde Beşiktaş’ta baygın halde bulunan Yanıkel, kaldırıldığı Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan ilk incelemede, Yanıkel’in Beşiktaş stadının yanında bulunan parkta yaklaşık üç metrelik yükseklikten düştüğü belirlendi. Yerde bir saate yakın baygın halde yatan Yanıkel’in durumunu kimse sağlık ekiplerine bildirmedi.

halk.com.tr’de yer alan haberde, “Bizler Uğur’u iyi kalbi, çalışkanlığı ve neşesiyle hatırlayacağız. Değerli ailesinin ve basın camiasının başı sağ olsun. Uğur hepimiz için yeri doldurulamaz bir boşluk yarattı” denildi.