Yaşamını engelli haklarına adayan Mehmet Aktaş toprağa verildi

Çağdaş Görmeyenler Derneği Genel Sekreteri, İzmir Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı, 9 Eylül Satranç Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Valililiği Erişilebirlik İzleme ve Denetleme Kurulu Üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kırmızı Bayrak, Engelsiz Ulaşım Komisyonu, İzmir Kent Konseyi üyesi olan Mehmet Aktaş, engelli dostları, arkadaşları, yoldaşları ve sevdikleriyle son yolculuğuna Salihli'nin Dombaylı köyünde uğurlandı.

Çağdaş Görmeyenler Derneği Başkan Yardımcısı Fatih İyibaşlar "Mehmet abimiz Türkiye engelli hakları mücadelesinin bir neferi olarak, hayatının her alanında kendi gibi engelli bireylerin toplumda eşit, erişebilir, özgür bir yaşam sürebilmeleri için politik mücadelesini vermiştir. Sosyalist bir kişi olarak düşüncelerini her alanda yaşatmıştır, anısı mücadelemizde yaşayacak" şeklinde konuştu.