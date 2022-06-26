Yasağı böyle deldiler: Sakatlar derneğinde poker masası

Adana’da kimi zaman “Güven Parti” kimi zaman “İnc-İş Sendikası” tabelası altında tombala oynatan ekibin kullandığı yöntemin bir benzerinin bu kez İstanbul’da hayata geçirildiği anlaşıldı.

Koronavirüs nedeni ile Türkiye de Nisan 2020 itibari ile sert tedbirler aldı. Salgını önlemek için aylar süren sokağa çıkma yasakları uygulandı.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre tam da bu süreçte uyanık bir ekibin aklına dernek kurarak dışarı çıkma yasağını delmek geldi. Ekip “Genç İş Adamları ve Sakatlar Derneği” adı ile dernek kurdu.

İlk iş adres değiştirmek

İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü başvuru evraklarını inceledi, onayı verdi. Dernek 15 Ekim 2020’de resmen kuruldu. Derneğin kuruluş sürecindeki adresi Soğanlı Mahallesi Bahçelievler olarak kayda geçti. Ancak, amaç farklı olduğu için ilk olarak yeni bir adrese geçildi.

Seçilen yeni yer Beşyol Mahallesi Küçükçekmece oldu. Bu adreste baskın yiyen ekip, derneği bu kez Barış Mahallesi Beylikdüzü’ne taşıdı. Polis ekipleri anılan dernekte 6 ve 24 Kasım 2020’de iki kez baskın yaptı. Yapılan incelemelerde derneğin lokal izni olmadığı belirlendi. Polis ekipleri gördükleri tabloya ise şaşırdı.

Dernek binasında poker masası

Dernek binasında poker masasının olduğu, çok sayıda kişin kumar oynadığı anlaşıldı. Ekipler tutanakla birlikte derneği mühürledi. Ancak, mühür de uyanıklara engel olmadı. Mühür kırıldı içeri girildi ve yeniden kumar masaları kuruldu. Ancak, durumdan haberdar olan İl Dernekler Müdürlüğü, derneğin feshi için dava açtı. Dava dilekçesinde “Derneğin amacına, kanuna ve ahlaka aykırı davranıldı. Dernek kurma hakkı suiistimal edildi” denildi.

Fesih davası

Ancak bu kez de dernek yöneticiler verdikleri adreste bulunamadı. Derneğin kayıtlı adresinin olduğu binanın kentsel dönüşüme girdiği anlaşıldı. Derneğin feshi davasının görüldüğü Küçükçekmece 7. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma için 20 Ekim’e gün verdi.