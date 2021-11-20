Yasadışı yayınlara karşı 'yerli ve milli' monitör sistemi faaliyete geçiyor

"Yeni Milli Monitör Sistemi" (Y-MMS) adı verilen projeyle, izinsiz yapılan yayınların tespitinin sağlanacağı, konumların da anında belirlenerek müdahale edileceği kaydedildi. Ayrıca otomatik lisans ihlâli tespiti, alarm raporlama işlemlerinin de yapılacağı ve internet tabanlı mimari ile tüm istasyonların merkez dışından da yönetilmesinin sağlanacağı ifade edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklandığı şekliyle, telsiz haberleşme trafiğinin düzenlenmesi, denetlenmesi ve telsiz kullanım ihlallerin tespit edilmesi amacıyla gerekli teknik cihaz ve sistem altyapısından oluşan 7 bölge müdürlüğünce kurulacak olan Milli Monitör Sistemi şöyle çalışacak:

"Y-MMS yayın kaplama alanları, frekans kullanım yoğunluğu ve teknik parametrelerin ölçülmesi, radyo ve TV yayınlarının teknik kalite kontrollerinin yapılması, elektromanyetik girişim olaylarının tespit edilmesi ve çözümlenmesi, illegal telsiz istasyonlarının yerlerinin bulunması, frekans yönetimi maksadıyla istatistiki verilerin toplanması gibi faaliyetler yürüterek, ülke düzeyinde telsiz kullanımı hususunda ‘devlet otorite ve kontrolünün temin edilmesini’ sağlayan bir sistem olarak çalışacak."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuya ilişkin açıklamalarda bulanan BTK Başkanı Abdullah Karagözoğlu, “Kurumumuzun önemli projelerinden biri olan Yeni Milli Monitör Sistemi Projesi, ASELSAN ile imzalanan sözleşmeyle 2018 yılında fiilen başlamıştır. Ulusal çapta spektrum tarama ve girişim tespit kabiliyetine haiz sistemin 2021 yılı sonunda yazılım ve donanım entegrasyonu ile istasyonların kurulumu tamamlanarak faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

Elektronik haberleşme sektörüyle ilgili yatırımların 19 milyarı bulacağını söyleyen Karagözoğlu, ayrıca “Söz konusu onay sonrası ODTÜ ile imzalanan sözleşme kapsamında ‘TRABIS, .tr Ağ Bilgi Sistemi’ adı verilen yeni sisteme geçiş için çalışmalar başlatılmıştır. 2021 yılı sonuna kadar TRABIS'in faaliyete geçmesi planlanmaktadır" bilgisini de paylaştı.