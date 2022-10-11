Yasadışı bahiste altın vurgunu

İstanbul polisi, Dubai’ye giden Nurgül Ç. ve Tevfik Cemal İ.’nin kaçak yollarla Türkiye’ye külçe altın getirdikleri, bu kişilerin de İsmail Y. ile birlikte yasadışı bahis organize ettikleri yönünde bilgi aldı.

Takip altına alınan kişilerin 29 Eylül’de Dubai’ye gittikleri belirlendi. Bu kişilerin 8 Ekim günü İstanbul’a geleceği belirlenince İstanbul Havalimanı’nda önlem alındı.

Gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na gelen uçaktan inen Nurgül Ç., Tevfik Cemal İ., Ümmü Gülsüm Ç. ve İsmail Y. gözaltına alındı. Nurgül Ç.’nin valizinde yapılan aramada, birer kilo ağırlığında 3 külçe Altın, 74 bin 600 Dolar, 209 bin 785 BAE dirhemi ele geçti.

Hepsi serbest kaldı

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ümmü Gülsüm Ç., Tevfik Cemal İ. ve İsmail Y. serbest kaldı. Nurgül Ç. ise adli kontrol kararıyla salıverildi.