YAŞ kararıyla emekli edilen tuğamiral intihar etti

Gölcük Tersanesi Komutanlığı görevindeyken geçen yıl Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla emekliliğe sevk edilen Tuğamiral Aydın Eken, evinde ölü bulundu. Eken'in tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce YAŞ kararıyla emekli edilen Aydın Eken, evinde başına dayadığı tabancasını ateşledi. Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, Eken’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ve cumhuriyet savcısı, evde incelemelerde bulundu. Son olarak Tersane Komutanlığı yapan Aydın Eken’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Eken’in intiharıyla ilgili soruşturma devam ediyor.



