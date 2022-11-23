Yarkadaş'tan Ziraat Bankası'na: Duyunca inanamadım, 300 milyon TL'lik hediye mi olur?

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Ziraat Bankası'nın personeline dağıttığı etiket fiyatı 31 bin TL olan İsviçre yapımı saati yazdı.

"Duyunca ben de inanamadım: 300 milyon TL’lik hediye mi olur!" başlıklı yazısında Yarkadaş “Eğer 15 bin saat için indirimli alım yapıldıysa bu bile 300 milyon TL demektir. Bankanız bu parayı hangi ihtiyaç sonucu harcadı?” diye sordu.

“Ziraat Bankası, kuruluşunun 159. yılı dolayısıyla, bankada 10 yıl ve üstünde hizmet vermiş olan personeline saat dağıtıyor. Diyebilirsiniz ki; ‘Ne güzel işte... Personeline değer veriyor. Ne var bunda?’ Ancak kazın ayağı öyle değil…” diyen Yarkadaş, bu saatlerin etiket fiyatının 31 bin lira olduğuna ve İsviçre yapımı Longines marka olmasına dikkati çekti.

Üzerinde “Kuruluş yıl dönümü hatırasıdır” yazan ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Satılmış Gürbüz’e ait Gürbüz Saatçilik etiketi taşıyan saatlerin personel tarafından “Sahibinden” sitesinde satışa çıkarıldığını anlatan Yarkadaş, edindiği bilgileri emekli çalışanlara doğrulattığını ifade etti.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın telefonlarına dönmediğini belirten Yarkadaş, şu soruları yöneltti:

"- Ziraat Bankası’nda 10 yıl ve üstünü dolduran personele hediye ettiğiniz İsviçre yapımı Longines marka yaklaşık 15 bin saatin tanesini kaç eurodan aldınız?

- Bu saatlerin piyasadaki etiket fiyatı 31 bin TL olarak görünüyor. Saatleri etiket fiyatı üzerinden mi yoksa toplu alımlardaki indirimli fiyat üzerinden yani; 20 bin TL’den mi aldınız?

- İndirim yapıldıysa her bir saat için kaç euro ödediniz?

- Eğer 15 bin saat için indirimli alım yapıldıysa bu bile 300 milyon TL demektir. Bankanız bu parayı hangi ihtiyaç sonucu harcadı?

- Piyasada onlarca Türk markası saat varken ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli olarak “yerli ve milliliğe’’ vurgu yaparken, neden yabancı bir markayı tercih ettiniz?

- Hediye saatleri alırken Gürbüz Saatçilik’i tercih etmenizin özel bir sebebi var mıdır?

- Alımlar ihale yoluyla mı yapılmıştır?

- 2022 yılının Mart ayından bu yana süren saat alımları için bankanızın bütçesinden 300 milyon TL’ye yakın bir para harcandığı doğru mudur?

- Çiftçilerimiz büyük bir ekonomik kriz içerisindeyken, kamu kaynaklarının İsviçre saati alınarak yurt dışına aktarılması hakkındaki düşünceniz nedir?

- Bankanız, saatlere para harcamak yerine aynı kaynağı geçim sıkıntısı yaşayan personelinize dağıtsaydı daha faydalı olmaz mıydı?"