'Yarışmacıyı sakat sakat oynattı, şimdi yürüyemiyor' denildi, 3,5 milyon liralık dava açıldı

Sofia Margariti, 2020-2021 sezonunda Survivor'da yarıştığı sırada geçirdiği bacak sakatlığı sonucu yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Yarışmadan sonra ülkesi Yunanistan'a dönen yarışmacı, yaşadıklarından dolayı Acun Ilıcalı ve ekibini suçlayarak yasal yollara başvurdu.

Medyaradar'ın haberine göre, Survivor ve yetkililerine 200 bin euro (3 milyon 600 bin TL) tutarında manevi tazminat davası açan yarışmacının avukatı, Apostolos Lytras açıklama yaptı.

Avukat açıklamasında şöyle konuştu: "Müvekkilim sakatlandığında doktor bile olmayan fakat 'paramedik' olarak adlandırılan biri tarafından ilk tedaviyi gördü ve yarışması için baskı yapıldı. Bu yüzden müvekkilim bir 'reality show doktorunun' yanlış müdahalesi sebebiyle yürüyemiyor. Yunanistan'da kendisine çok farklı bir tanı konuldu. Sakatlanmasına rağmen zorla devam ettirdiler, müvekkilim bu yüzden yürüyemiyor" dedi.

İddiaları yalanlayan şirket tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "İnternette yayınlanan ve televizyon yapımı Survivor'un (2020 - 2021) eski bir oyuncusunu ilgilendiren, şirketimize karşı asılsız ve iftira dolu iddialarla dolu yayınlar vesilesiyle, belirli bir oyuncunun yaralanmasının yanı sıra genel sağlık durumu ve fiziksel bütünlüğü konusunda şirketimiz tarafından hiçbir sorumluluk üstlenmediğini kuvvetle belirtmek isteriz."