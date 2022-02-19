'Yarı insan yarı maymun çocuklar doğmasına sebep olabilir' dedi, partisinin sayfası kapatıldı

"Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" sözleriyle gündem olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın bu sözleri sonrası partisinin Facebook sayfası kapatıldı.

Kararın ardından partiden yapılan açıklamada, "Onlar istiyor diye pes edecek değiliz. Milli görüş çizgisinde yola devam. Partimizin Facebook sayfası, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın 'Covid-19 hakkındaki gerçekleri ve doğruları haykırması' gerekçe gösterilerek kapatılmıştır. Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz" denildi.