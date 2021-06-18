Yargıya müdahale: Savcılara başsavcı kayyum

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Birgün'de yer alan habere göre; muhalefetin özellikle mahkûm hakları ve soruşturma güvenliği konularında itirazlarda bulunduğu düzenleme, değişiklik yapılmadan yasalaştı.

Kabul edilen yasaya göre Cumhuriyet başsavcıları, savcılar üzerinde geniş yetkilere sahip olacak. Başsavcılar, istediği taktirde savcıların soruşturma içeriklerine müdahale edebilecek, savcıların kararlarının hukuka uygunluğunu denetleyebilecek ve inisiyatif alarak iddianamenin yeniden yazılmasını talep edebilecek. Başsavcılar artık Cumhuriyet savcısının mevcut bir soruşturmayı bırakmasını ya da sürdürmesini de sağlayabilecek.

'Tek adamdan tek savcıya'

Muhalefet milletvekilleri, yasayla yargı bağımsızlığının resmen kaldırılacağını, savcılığın yetkilerini kullanamaz hale geleceğini vurguladı. CHP’li Ali Şeker, “Şu anda idari açıdan yetkili olan başsavcılar artık esasa müdahale edecekler ve tüm savcıların görevini de üstlenmiş olacaklar. Bu düzenlemeyle yargıda bağımsız yargılama ilkesinden de tamamen uzaklaşılmış olacak, tek adam rejiminde tek savcılığa geçilmiş olacak. Bunu kabul etmek mümkün değil” dedi.

HDP’li Mehmet Rüştü Tiryaki de düzenlemenin içeriğinin son derece sorunlu olduğunu ve kabul edilemeyeceğin söyledi. Tiryaki, “Teklifle Cumhuriyet savcılarının üzerine Cumhuriyet başsavcılarının vesayet yetkisi getiriliyor” diye konuştu.

Keyfi yetki

İYİ Parti Milletvekili Halil İbrahim Oral ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle yargı bağımsızlığının yok olduğunu, son düzenlemenin de bu durumun bir sonucu olduğunu kaydetti. Oral, “Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte yargı gücü üzerinde yasama ve yürütme gücünün hâkimiyetinin her geçen gün arttığını görmekteyiz. Cumhuriyet başsavcılarının diğer savcılar üzerindeki gücünün artırılması da bunun bir tezahürüdür” şeklinde konuştu.

Ceza içinde ceza

Teklifin kabul edilen diğer maddeleri arasında cezaevlerindeki hak ihlallerini artıracak düzenlemeler yer aldı. Bundan böyle mahkûmların yakınları ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin tamamı kayıt altına alınıp arşivlenebilecek. Tutukluların mektuplarına “müdür oluru” ile el konulabilecek, iletişim hakkı kısıtlanabilecek.