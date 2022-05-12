Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararının tam metni

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine alenen hakaret etme" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ceza ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçlarından verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını onadı. "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçundan verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezasını ise 1 yıl 9 aya indirip, "düzeltilerek onanmasına" hükmetti. Böylece Kaftancıoğlu'nun toplam üç ayrı suçlamadan aldığı 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezaları onanmış oldu.

Yargıtay, Kaftancıoğlu'na "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamalarından verilen toplam 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

Gazete Duvar'ın haberine göre Yargıtay'ın onama kararının tam metni şöyle: