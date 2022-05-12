Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararının tam metni

Kaftancıoğlu'na Twitter paylaşımları nedeniyle verilen cezaları onayan Yargıtay kararının tam metni ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine alenen hakaret etme" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ceza ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçlarından verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını onadı. "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçundan verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezasını ise 1 yıl 9 aya indirip, "düzeltilerek onanmasına" hükmetti. Böylece Kaftancıoğlu'nun toplam üç ayrı suçlamadan aldığı 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezaları onanmış oldu.

Yargıtay, Kaftancıoğlu'na "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamalarından verilen toplam 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

Gazete Duvar'ın haberine göre Yargıtay'ın onama kararının tam metni şöyle:

Haber

Yargıtay Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı 3 cezayı onadı