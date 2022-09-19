Yargıtay'dan 'eski sevgili fotoğrafı' kararı

İstanbul'da yaşayan çift, sevgiliyken beraber çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada yayımladı. Çift bir süre sonra ayrıldı ancak erkek fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmadı. Ayrıldığı erkek arkadaşının sosyal medyadaki fotoğraflarını silmesini talep eden kadın talebi yerine getirilmeyince mahkemeye başvurdu.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre kadın, tüm taleplerine rağmen fotoğraflarını kaldırmayan eski sevgilisinden şikâyetçi oldu, dava açıldı.

Mahkeme, erkeğin fotoğrafları davacının rızası dışında yükleyip yüklemediğinin tespit edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Yargıtay'dan 'verileri hukuka aykırı yayılması' kararı

İtiraz üzerine dosya Yargıtay'a gitti.

Yargıtay, fotoğrafların kaldırılmamasının özel hayatın gizliğini ihmal etmediğine hükmetti ama "verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçu işlendiğine karar verdi. Kararda, "Sanık cezası 2 ile 4 yıl arası hapis olan bu suçtan yargılanmalıdır" denildi.