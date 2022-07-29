Yargıtay'dan Cihat Yaycı kararı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen ve 18 Mayıs 2020'de istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı, hakkında “ihaleye fesat” kapsamında açılan davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aldığı kararı değerlendirdi.

Kararda, “… Şüpheli Cihat Yaycı'nın ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırdığına… Görevi kötüye kullandığına dair hakkında kamu davası açılması için yeterli delil elde edilemediği anlaşıldığından… Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi…” denildi.

“İşte Allah büyük ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hakkımda yürütülen soruşturmaya yönelik hukukçuların ‘akademik bir ders niteliğinde' şeklinde tanımladığı ve takdir ettiği bir karar ile hakkımda kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermiştir” diyen Yaycı, “Peki benim 40 yıllık üniformamı kim verecek?” diye sordu.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Yaycı, “Başarılarla dolu mesleki kariyerimin bedelini kim ödeyecek? Haysiyet ve onurumu kim tazmin edecek?” diye sitem etti.

Yaycı, “İçim yanıyor, kavruluyor, hakkımı helal etmiyorum ve Allah'a havale ediyorum. Ama bu müfteriler durmayacak ve yeni komplo, kumpas ve iftira kampanyaları yapacaklardır” ifadelerini kullandı.