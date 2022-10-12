Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi

HSK Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı.



HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, hakim Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur ile Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.