Yargıtay üyesi İsa Çelik: 'FETÖ'nün beyin takımı, FETÖ ile mücadele ekibinde'

Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyesi İsa Çelik, 'FETÖ'nün beyin takımının "özel ve kritik görevlerde" en gizli şekilde varlığını sürdürdüğünü ifade ederek, “Tehlikenin farkında mısınız?” diye sordu.

Daha önce de pek çok kez Cemaate ilişkin uyarılarıyla dikkat çeken Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyesi İsa Çelik, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “15 Temmuz’dan sonra safralarını atan FETÖ, yoluna devam ediyor. Bu tarihten önce tüm avanesi ile her yerde olan FETÖ, şimdi beyin takımı ile ‘özel ve kritik görevlerde’ en gizli şekilde ve FETÖ ile şiddetle mücadele ederek (!!!) varlığını sürdürüyor. Gerçekten başaramadılar mı?” ifadelerini kullandı. Çelik, paylaşımında, “Tehlikenin farkında mısınız?” yazılı bir görsel de kullandı.