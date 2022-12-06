Yargıtay Selçuk Mızraklı'ya verilen hapis cezasını bozdu, tahliye talebini reddetti

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan ve yerine kayyum atanan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'ya verilen 9 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezasını bozdu. Daire bozma ilamında Mızraklı'nın savunma hakkının engellendiğini belirterek kararın eksik inceleme ve tespitlere dayandığını belirtti.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre; Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Mızraklı'dan SEGBİS yöntemiyle savunma alınmak istenmesinin 'savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde' olduğu tespitini yaptı. Ayrıca daire, Mızraklı'nın cezalandırmasına dayanak yapılan Mezopotamya Vakfı'nın faaliyetine devam edip etmediği ve örgütle irtibatının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerekliliğinin gözetilmediğini belirtti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği bozma ilamında, 'tape kayıtlarının ve dijital materyallerin inceleme yapılmaksızın ve bu konuda hazırlanacak rapora karşı sanık ve müdafilerin beyanı alınmaksızın karar verilmesini' kanuna aykırı buldu. Daire son olarak Mızraklı'nın tahliye talebini reddetti.

Mızraklı'nın avukatı Muhsin Bilal, kararla ilgili şöyle konuştu:

"Öncelikle bu karar usulden bozulmuş bir karar. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Mızraklı'nın yargılandığı Diyarbakır 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, 'Sen yetersiz gerekçelerle bu cezayı vermişsin. Yeterli inceleme yapmalısın' dedi. Bundan sonra süreç Selçuk Mızraklı duruşmada hazır edilerek yeniden yargılanacak."