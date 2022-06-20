Yargıtay Onursal Daire Başkanı: Yargıtay Kaftancıoğlu’na yaptırım uygulayamaz

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 2012’deki sosyal medya paylaşımlarına verilen hapis cezasının bir bölümünü onaylamış, kararın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürülmüştü. Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, Yargıtay'ın herhangi bir yaptırım uygulayamayacağını söyledi

Hamdi Yaver Aktan: Yargıtay yaptırım uygulayamaz

Canan Kaftancıoğlu'na yönelik siyasi yasak uygulanmasına yönelik tepkiler sürerken Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, Cumhuriyet gazetesi için kaleme aldığı yazısında Yargıtay'ın Kaftancıoğlu'na yaptırım uygulayamayacağını belirtti.

Hamdi Yaver Aktan, "2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kamu hizmetinden yasaklı olanlardan, bazı nitelikli suçlar dışında, beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile Türk Ceza Kanunu’ndaki bazı suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanların siyasi partilere üye olamayacaklarını ve üye kaydedilmeyeceklerini öngörmektedir" diyerek, Yargıtay'ın kısıtlamalara aykırılık durumunda kanunda verilen yetkiler gereği yalnızca Anayasa Mahkemesi'ne gidebileceğini hatırlattı.

'Kaftancıoğlu'nun il başkanlığının, üyeliğinin düşürülemeyeceği açıktır'

Hamdi Yaver Aktan, "Normatif düzenlemeye göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın öncelikle CHP’ye başvurup üyeliğin düşürülmesini istemesi, istemin yerine getirilmemesinde ise CHP’ye ihtar verilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunması gerekirdi" diyerek, "Anayasa Mahkemesi ancak ihtar verebilir. Anayasa Mahkemesi’nin bile yaptırım uygulamayacağı bir durumda Kaftancıoğlu’nun il başkanlığının, üyeliğinin düşürülemeyeceği açıktır. Öte yandan Kaftancıoğlu’nun il başkanlığı görevi devam etmektedir. Örnek var mıdır? Aranırsa bulunur!" dedi.