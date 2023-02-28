Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Sabih Kanadoğlu kimdir?

20 Mayıs 1938 tarihinde Menemen'de doğmuştur. Kabataş Erkek Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1959 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Çubuk'ta yedeksubay piyade asteğmen ve teğmen olarak yapmıştır.

Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kanadoğlu; sırasıyla Orhaneli ve Erzurum Cumhuriyet Savcılığı, Bingöl Sulh Hakimliği, Tokat ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İzmir Ceza Hakimliği ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıkları görevlerinde bulunmuştur.

19 Temmuz 1984 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Sabih Kanadoğlu, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 26 Aralık 1994 tarihinde ilk kez, 28 Aralık 1998 tarihinde ikinci kez Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiştir. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından 21 Ocak 2001 tarihinde Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiştir. 20 Mayıs 2003 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

“Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku” adlı bir eseri ve çeşitli yerlerde yayımlanmış makaleleri vardır.