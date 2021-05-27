Yargıtay kararı bozdu: Melih Gökçek'in istediği ceza Nihat Behram'a 'vızzz geldi'

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Nihat Behram'ın 27.10.2013 tarihinde soL Gazetesi'ndeki "vızzzz gelir" başlıklı yazısında Melih Gökçek'i eleştirdiği ifadelerine mahkumiyet kararı veren yerel mahkemenin kararını "ifade özgürlüğü'ne aykırı" bularak bozdu.

Nihat Behram "vızzzz gelir" isimli köşesinde dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in ODTÜ ormanından geçecek yol projesini eleştirirken şöyle yazmıştı:

"Adlarını andığımda ağzımı kirlenmiş hissediyorum, tiksintim o derece! Ülkeyi yönetenlerden insanın içi bu kadar mı bulanır. Şuna bak: Yolsuzluk şampiyonu Gökçek'in, yol yapma bahanesiyle, ODTÜ ormanına yönelik hayat düşmanı saldırısını Hacı Bozdağ "orman kanuncusu" ruhuyla savunup, eklemiş: "Her hizmetin çevreye dokunan bir yanı vardır!" Doğru. O da şimdi Gökçek gibi ODTÜ tarihine adını eklemeyi becerdi, onurlu direnişin çamurlu düşmanları listesine!"

Yerel mahkeme kararında "yolsuzluk şampiyonu" ifadesinin hakaret suçunu oluşturduğuna kanaat getirmişti.

Melih Gökçek'e

"Yolsuzluk şampiyonu"

dediğim için

İst.Anadolu

2. As.Ceza Mahkemesi'nce

verilen mahkumiyet kararı

Yargıtay 4.Ceza Dairesi'nce

bozuldu.

Yargıtay kararını

AİHM Sözleşmesi

10. Maddesine dayandırdı.

Avukatım@OzgurMuratB şahsında

soL Avukatlarına

teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/SGdc9xpcE4 — Nihat Behram (@nihatbehramoglu) May 27, 2021

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Behram'ın avukatlarının temyiz başvurusu sonucunda mahkumiyet kararını "ağır siyasi eleştiri niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle bozdu. Kararın gerekçesinde şunlar ifade edildi:

"Anayasa'nın 26. maddesinde, "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.” hükmüne yer verilmiştir. Bunun yanında, bu hak, birçok uluslararası belgeye ve mahkeme kararına da konu olmuştur.

Türkiye'nin de yargılama yetkisini kabul ettiği AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (Sözleşme) 10. maddesinin 2. paragrafı saklı tutulmak üzere, ifade özgürlüğünün sadece toplum tarafından kabul gören veya zararsız veya ilgisiz kabul edilen "bilgi" ve "fikirler" için değil, incitici, şoke edici ya da endişelendirici bilgi ve düşünceler için de geçerli olduğunu pek çok kararında yinelemiştir. AİHM'e göre ifade özgürlüğü, yokluğu halinde "demokratik bir toplum"dan söz edemeyeceğimiz çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin bir gereğidir.

Siyasetçilere yönelik eleştirilerin izin verilen sınırlarının özel kişilere nazaran daha geniş olduğu gerek iç hukukumuzda gerekse uluslararası mahkeme kararlarında yerleşmiş bir ilkedir. Bu ilkenin gerekçesi, siyasetçilerin, özel kişilerden farklı olarak, gazetecilerin ve halkın yakın denetimine açık olan, kamuoyuna mal olmuş kişi haline gelmeyi bilerek tercih etmeleridir.

İncelenen dosyada, Sol gazetesinde köşe yazarı olan sanığın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan katılanın ODTÜ deki ağaç kesim olayları ile ilgili üslubundan rahatsızlık duyması nedeniyle, sözlerinin eleştiri sınırlarını aşmadığı, aşağılama, küçültme boyutuna ulaşmayan, ağır siyasi eleştiri niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması, kanuna aykırı, sanık Mustafa Nihat Behramoğlu müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görülmekle tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi."