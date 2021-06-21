Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'ndan AYM'nin HDP kararı sonrası açıklama

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) gönderilen iddianamenin kabul edilmesi sonrası "Beklediğimiz bir karardı" dedi.

Sabah'tan Mevlüt Hasgül'ün haberine göre Şahin, partinin banka hesabına tedbir konulmasıyla ilgili verilen kararın Anayasa Mahkemesinin takdiri olduğunu söyleyerek, "Bu aşamadan sonra dosya Anayasa Mahkemesinde, mahkeme hangi kararı verirse o karara saygılıyız. Sonucunu da mahkeme değerlendirecek ve bir karar verecek" dedi.