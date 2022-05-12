Yargıtay CHP'li Eren Erdem'e verilen hapis cezasını bozdu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin Erdem, Emre Erciş ve Turan Atabey hakkında 'FETÖ' suçlamasıyla 1 Mart 2019'da verdiği mahkumiyetlere ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemece sanıklar hakkında, silahlı terör örgütüne yardım etmek amacıyla hareket ettiğine dair, her türlü şüpheden uzak somut delile dayanmadan mahkumiyet hükmü kurulduğu belirtilen kararda, "Sanıkların beraatleri yerine delillerin değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması bozma nedeni yapılmıştır" denildi.

Erdem ve Atabey'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilmişti. Erciş'e ise aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.