Yargıtay, beraat kararlarını bozmuştu: İtiraz edildi

Yargıtay, 'FETÖ’den ihraç edilen savcılar tarafından hazırlanan Balyoz davasından beraat eden sanıklardan bir kısmı için verilen beraat kararını geçen hafta bozmuştu.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan, davaların mağdur avukatlarından Hüseyin Ersöz, berat kararlarının bozulması üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz etmesini talep ettiklerini belirtti.

Ersöz, “Balyoz Davası’nda verilen ve bugün bize tebliğ edilen Bozma İlamına, Mahkemeye sunduğumuz dilekçe ile CMK’nın 308. Maddesi çerçevesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz etmesini talep ettik. İşte esasa ve usule ilişkin itiraz gerekçelerimiz” ifadelerini kullandı.