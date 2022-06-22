Yargıtay askeri öğrencilere verilen müebbet hapis cezasını bozdu

Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sultanbeyli dosyası kapsamında tutuklanan ve müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrenci hakkındaki kararı bozdu.

Gazete Duvar'ın haberine göre ilk olarak öğrencilerden Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya Twitter'dan Silivri Cezaevi önünde tahliye edilen oğluyla çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Avukat Cemil Çiçek de, Twitter'dan "müebbet alan askeri öğrencilerin dosyasının Yargıtay tarafından bozulduğu bilgisi geldi" yazdı.

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise "Askeri öğrenciler hakkındaki hukuksuz cezalar Yargıtay'da bozulmuş. Bozulacak tabi! Yıllardır askeri öğrenciler masumdur, boşuna zulmediyorsunuz diye boşuna mı haykırıyoruz" dedi.