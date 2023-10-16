Yargıda rüşvet çarkını HSK'ye bildiren Başsavcı: 'Üzerime düşeni yaptım'

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar adliyede dönen rüşvet çarkına ilişkin görev yaptığı adliyede Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na talimat verdi. Yapılan inceleme sonucu usulsüz yapıldığı iddia edilen bir dizi işlem ortaya çıkarıldı ve tutanak altına alındı.

Rüşvet, iş takibi, aracılık, usulsüzlük iddialarını bir yazıya dönüştüren Uçar iddiaların yer aldığı dilekçesini 6 Ekim'de Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’ne gönderdi. Başsavcı’nın yazısında, geçtiğimiz ay İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan Bekir Altun'un iş takipçiliği yaptığı ve bazı dosyaları para karşılığı kapattığı iddia edildi.

HalkTV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve HSK Daire Başkanları iddiaların kendilerine bildirilmeden önce basında yer almasını tepkiyle karşıladı. Uçar’ın eşi bizzat Erdoğan tarafından TMSF'ye üye olarak atanmıştı.

HSK'nin konuya ilişkin müfettiş görevlendireceği ancak soruşturmada ibrenin Başsavcı’ya da dönebileceği belirtiliyor.

Başsavcı İsmail Uçar, “Dilekçenin Cumhurbaşkanı’nı ve HSK’yı hedef aldığı iddia ediliyor. Birilerini mi hedef aldınız?” sorusunu üzerine kimseyi hedef almadığını bir Başsavcı olarak üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Uçar’ın iddialarında ismi geçen Bekir Altun’sa, “HSK gereğini takdir edecektir. İddiaları inceleyecektir. Varsa bir şeyimiz ortaya çıkar. Onun hesabını veririz. Bize atılan bir iftira mı var ya da bir kumpas süreci mi var… Sonuna kadar takip edeceğim. Ayrıca yasal olarak gereği neyse yaptık. Bu anlamda birtakım girişimlerimiz oldu. Öte yandan yazılıp çizilenlerden oldukça rahatsızım. Siz benim yerimde olsanız rahatsız olmaz mıydınız?” dedi.