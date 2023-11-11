Yargıda dilekçe savaşları: Hakim 'yargıya müdahalenin ses kaydını aldım' dedi

İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar, adliyedeki rüşvet çarkını anlatan bir dilekçe kaleme aldı ve Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) 6 Ekim 2023’te gönderdi. Adliyedeki rüşvet iddialarını Birgün yazarı Timur Soykan gündeme getirmesiyle ortaya çıkan dilekçe savaşlarına bir yenisi eklendi.

Soykan, Uçar’ın iddialarında da yer alan Bekir Altun’un ‘FETÖ’cü’ dediği Hâkim Erdinç Demet HSK’ye dilekçeyle yanıt verdiğini ve Demet'in Necat Gülseven’in beraatı için kendisine yapılan baskıyı anlattığını aktardı.

Hakim talebi kabul etmedi

Timur Soykan'ın yazısında yer alan iddiaya göre; Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamuoyunda bilinen Metin Güneş’in ortağı TV100’ün sahibi Necat Gülseven hakkında Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması kararıyla ilgili dosya vardı. Komisyon Başkanı Bekir Altun, mahkemenin hakimi Erdinç Demet’i arayarak “Necat Bey iyi birisidir, ben dosyada suçsuz olduğuna kani oldum. Bu dosyada beraat kararı verelim” dedi. Hakim Erdinç Demet talebi kabul etmedi. Ceza istinafta onaylandı. Ancak sanık avukatları yargılanmanın yenilenmesini talep etti.

Soykan, hakim Demet’in baskılara dayanamayarak dosyadan çekildiğini belirterek, yeni görevlendirilen hakimin beraat kararı verdiğini yazdı. Soykan Metin Güneş’in, AKP iktidarı döneminde çok sayıda ihale almış ve büyük servete kavuşmuş bir isim olduğunu vurguladı ve TV100’ün sahibi Necat Gülseven'le yakınlıkları bilindiğini hatırlattı.

‘Yargı mensuplarını fişleyen bir yapı var'

Soykan, Bekir Altun'un HSK’ye yazdığı dilekçede bu iddiaları yalanladığını ve Erdinç Demet için ‘FETÖ iltisaklı’ iddiasında bulunduğunu hatırlattı. Soykan, Uçar’ın ardından Demet’in de HSK'ye dilekçe yazdığını ve yargıda herkesin korktuğu bir yapılanma olduğunu aktardığını belirtti. Demet’in dilekçesini köşe yazısına taşıyan Soykan’ın yazısının bir kısmı şöyle:

“… En zor görev yerim olan İstanbul’da Asliye Ceza Hakimi olarak da birçok olaya şahit oldum. Bu süreçte yargı içinde bulunan bir yapılanmanın istediği şekilde hareket etmeyip karar vermeyen hakimlerin çeşitli sıfatlarla fişlediğini, yerlerinin değiştirildiğini, yerlerini değiştirdiğini gördüm. Bu durumun birbirini tanıyan ve destekleyen meslektaşlar olduğu konusunda aklı selim her insanın anlayacağı türden bir durumdu.

Kimi hakim için ‘solcu’ (beş vakit namaz kılan birileri olmalarına rağmen), kimi hakkında ‘çapkın’, kimi hakkında ‘işimize yaramaz’ gibi çeşitli iftiralar atılarak yerlerinin değiştiğini maatteessüf üzülerek şahit oldum. Kapalı kapılar ardından konuşulan bu durumun yavaş yavaş meslektaşlarım üzerinde korkuya sebep olduğunu, İstanbul’dan kurtulmak için herkesin gün saydığını gördüm.

Herkes kurbanlık koyun gibi sırasının gelmesini bekliyordu. Bu baskı ortamında korkarak eğilecek bir karakterim yoktur… Savaştan kaçmadım. Korku irademi ipotek edemez. Çoğu meslektaşım bu süreçte bildikleri, şahit oldukları veya mağdur edildikleri konular olmasına rağmen üzülerek belirtiyorum ki bana ‘Adımızı geçirme ne olur bu yapılanma çok güçlü başımız ağrımasın’ dedi.”

HSK müfettişlerini bekledi

Soykan yazısında hakim Erdinç Demet’in dilekçesinin devamında bugüne kadar susmasının nedeninin devlet terbiyesi nedeniyle olduğunu ve İsmail Uçar’ın yazısından sonra müfettişler görevlendirilmesi üzerine incelemede ifade vermek için beklediğini anlattığını aktardı.

‘Avukatların söylemesiyle haberdar oldum'

Soykan, “Hakim Erdinç Demet dilekçesinde, İsmail Uçar’ın yazısıyla gündeme gelen ve Bekir Altun’un kendisine baskı yaptığına ilişkin iddiaları da kaleme aldı. Sanık Necat Gülseven’in ünlü biri olduğundan son karar celsesinde avukatının söylemesi ile haberdar olduğunu ifade eden Hakim Erdinç Demet, yargı sürecini anlattı. Ceza verdiğini ve bunun istinaf tarafından onaylanarak 1 Kasım 2022 günü kesinleştiğini ifade etti” dedi.

HSK’ye ses kaydı gönderdi

Hakim Erdinç Demet'in Necat Gülseven’in avukatının bir kez daha yargılamanın yenilenmesi için başvurduğunu belirterek dosyayı ivedi şekilde nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderdiğini anlattığını belirten Soykan, Hakimin bu olaylardan sonra Necat Gülseven isimli sanığı araştırmaya başladığını dilekçesinde yazarak “Mahkememde yargılanan Necat Gülseven’in eski şoförü olan Tekin Ekmen’in sanığın yargıdaki tanıdıklarına rüşvet vererek dosyaları kendi lehine sonuçlandırdığını öğrendim” dediğini belirtti.

Soykan, Demet’in söz konusu iddialarla ilgili Adalet Komisyonu Başkanı’nın kendisine yaptığı baskının ses kaydını HSK’ye gönderdiğini aktardı. Yani; bir hakim, Adalet Komisyonu Başkanı’nın kendisine yaptığı baskının ses kaydını HSK’ye gönderdi.

Hakim Erdinç Demet, elinde daha fazla bilgi ve belge bulunduğu belirterek bu güne kadar devlet adabından sustuğunu yazdığını belirten Soykan, Demet’in ‘FETÖ iltisaklısı’ olup olmadığı onuşunda disiplin soruşturulması açılmasını ve sonucun kamuoyu ve Bekir Altun ile paylaşılmasını talep ettiğini, Bekir Altun hakkında iftira suçundan disiplin soruşturulması açılmasını istediğini aktardı.

Ayrıca Demet’in Bekir Altun’un ‘Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etme’ suçundan Yargıtay Başsavcılığı’nca soruşturulmasını talep ettiğini belirtti.