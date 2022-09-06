Yargı kulisi: Nuri Gökhan Bozkır 5-6 farklı senaryo anlatıyor

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'a ilişkin olarak, "Yargı çevrelerinde Nuri Gökhan Bozkır'ın 5-6 farklı senaryo anlattığı söyleniyor" bilgisini paylaştı.

Övür yazısında, "Hablemitoğlu suikastı bu kirli tarih açısından turnusol kâğıdı niteliğinde. Ama hâlâ suikastın neden işlendiği bilinmiyor. Çözme iradesi bile eleştiriliyor. İtirafçı Bozkır dahil kimse net değil. Yargı çevrelerinde Bozkır'ın 5-6 farklı senaryo anlattığı söyleniyor. Mesela cinayetin işlendiği saatlerde HTS kayıtlarına göre, telefonun sim kartını çıkarttığı, arkasından birkaç farklı isimle konuştuğu tespit edildiği halde, suikastla ilgili en ince ayrıntıları hatırlayan Bozkır bunları hatırlamıyor. Bu anlatımlarda dikkat çekici bir not daha var. Bozkır, "katil" diye suçladığı Tarkan Mumcuoğlu'nun hem Necip Hablemitoğlu'yla hem de gazeteci Soner Yalçın'la Alman Vakıfları ve bir senaryo üzerine konuştuklarını da iddia ediyor. Sonra da konuştuğu o isimlerden biri öldürülüyor. Doğru mu bilmiyorum ama dehşet verici... Göktaş, yakalanmadan önce yazdığı mektupla bütün iddiaları reddediyor. Ama bu, şu gerçeği değiştirmiyor: İtirafçı Bozkır, neden Göktaş ve yakın arkadaşlarını böylesine ağır biçimde suçlasın... Bu sadece bir iç hesaplaşma mı yoksa dış operasyon mu?" ifadesini kullandı.