Yargı, Ermeni Katolik mezarlarının üzerine dükkân yapılmasına ilişkin işlemleri iptal etti

Ankara'da Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde bulunan Ermeni Katolik mezarlarının üstüne yapılan inşa edilen yapı geçtiğimiz yıl gündem olmuştu. Konuya ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, Altındağ Belediyesi’ne Toplu Konut İdaresi’ne açtığı davada, Ankara 14. İdare Mahkemesi, geçici yapının ruhsatlarını iptal etti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bu gelişmenin ardından yayınladığı açıklamada "Mimarlar, hukuksuzluğun ve vicdansızlığın peşini bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ermeni Katolik mezarlarının üstüne yapılan "geçici dükkân" inşaatının İtfaiye Meydanı esnafını zorla boşaltmak için yapıldığını kaydederken mezarlık alanını tahrip edenler cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Mahkeme kararına ilişkin açıklamasında Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şöyle konuştu:

“Bütün bilimsel kaynaklarda Ermeni Katolik mezarlığı olarak yer alan insan kemiklerinin çıktığı bu alana dükkân inşa edilmesi kabul edilemez. Kardeşliğimizin ve birlikte yaşadığımızın önemli göstergesi ve tanığı olan bir Ermeni Katolik mezarlığının üzerine hukuksuz şekilde dükkân inşa edilmesini yargıya taşımıştık. Yargı, her yönüyle hukuksuzluk olan dükkân inşaatının yapı ruhsatını ve kurul kararlarını iptal etti. Karar kamu yararına adına sevindiricidir ancak oradaki tarihi mezarlık alanı tahrip edilmiştir. Sorumlu herkesin bu karar nezdinde cezalandırılması gerekmektedir.”

Candan, “Mahkeme de hukuksuzluğu ortaya koymuştur. Belediye’nin bu inşaata izin vererek hukuksuzluk yaptığı gözler önüne serilmiştir. Alanın mezarlık olarak tescil edilmesi için Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na başvurmuştuk. Bu bölgede esnafa yönelik çok ciddi mağduriyet yaşadı. Esnafın mal varlığı ve yıllardır oluşturduğu iş ortamı gasp edildi. Acele kamulaştırma yaptılar, riskli alan dediler. Burada İller Bankası binasını yıktılar. İller Bankasını yeniden yapmak için bu alanı ayırdılar ancak alana inşaat yaptılar. Üçlü hukuksuzlukla karşı karşıya kaldık” dedi.