Yaren Leylek ve balıkçı Adem 13. yılda da buluştu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikâyesiyle nam salan Yaren Leylek, 13. yılda da göçten gelip Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki dostu Yılmaz’ın kayığına kondu. 13 yıldır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz’la yeniden göle açılacak.

Eskikaraağaç, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde bulunuyor. Köy aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

Adem Yılmaz, Yaren ile hikayesinin başlangıcını şu sözlerle anlatmıştı: “Gölde teknemle balık tutuyordum. Bir leylek tekneme kondu. Aç olduğunu düşündüm ve tuttuğum balıklardan verdim. Yıllardır dostluğumuz devam ediyor. ‘Yaren’ adını verdiğim leyleği bu yıl da heyecanla bekliyorum. Benim kadim dostum oldu. Görmediğim zaman kaygılanıyorum. Her yıl 6 ay günün 5-10 saatini Yaren’le birlikte balık tutarak geçiriyorum."

Bu sefer tam zamanında geldi

Geçtiğimiz yıl köye 20 gün geç giden Yaren Leylek, balıkçı Adem'i endişelendirmişti. Geleneksel fotoğrafı her zamanki gibi Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş çekti. Yaren, bu sefer balıkçı Adem'e tam zamanında geldi.

Alper Tüydeş-AA

Alper Tüydeş-AA

Alper Tüydeş-AA

Alper Tüydeş-AA