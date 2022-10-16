Yaralı madencilerin durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bartın Amasra'da TTK maden ocağında 41 işçinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasında yaralanan işçilerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı "Yaralıların Son Durumu" başlıklı açıklamasında "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5’inin durumu ağır, 1’inin durumu orta. Bartın’da tedavi gören 5 yaralıdan 4’ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var." diye belirtti.