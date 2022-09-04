Yaptırımların ardından Rusya'daki konfeksiyon pazarı Türk markalara kaldı

Rusya-Ukrayna savaşının ardından çok uluslu şirketlerin, ülkelerinin aldığı yaptırım kararı ile Rusya pazarından çekilmesi hakkında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisi Başkanı Şeref Fayat, "Rusya’da bazı fırsatların olduğu ortaya çıktı. Yaptırımlar sayesinde oradaki Amerikan, Fransız, Alman firmaları yani Avrupa firmasının da o pazardan çıkması, aynı bölgelerdeki talebi haliyle biraz daha artırdı" dedi.

Fayat, bu durumun Rusya’da Türk firmaların hem yeni mağaza açmakta hem de yeni yatırım yapmakta önemli bir yönelme olduğunu belirterek, yaptırımların devam etmesi halinde Türk firmaların diğer firmalardan pozitif ayrışacağını ifade etti.

Fayat'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Aslında ilk başta Rusya ve Ukrayna gerçekten bizim ‘Laleli’ dediğimiz, Zeytinburnu, Esenler, Bayrampaşa dediğimiz pazarın yüzde 50’sini toplayan önemli iki ülke. Hatta bunun da çoğunluğunu Rusya oluşturuyor. Fakat savaş ilk başladığında iki pazarda da çok net duruş oldu. Ukrayna’da iki yüze yakın Türk markası ve mağazası var. Onların hepsi durdu. Çok sert bir duruş oldu.

Ardından yavaş yavaş, Ukrayna’da işler düzelmese de Rusya’da bazı fırsatların olduğu ortaya çıktı. Yaptırımlar sayesinde oradaki Amerikan, Fransız, Alman firmaları yani Avrupa firmasının da o pazardan çıkması, aynı bölgelerdeki talebi haliyle biraz daha artırdı. Daha az rekabet eder hale geldiler. Dolayısıyla orada hem yeni mağaza açmakta hem de yeni yatırım yapmakta Türk markalarına önemli bir yönelme oldu. Şu an için belki savaş öncesi rakamlara geldik demek doğru değil ama bu yaptırımların uzayacağını düşündüğümüzde Türkiye biraz daha pozitif ayrışacak mağazalar konusunda.”