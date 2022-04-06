Yaptırdığı 85 test de 'pozitif' çıktı iddiası: '16 ay sürdü...'

İstanbul'da yaşayan lösemi hastası 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan'ın iddiaya göre 85 kez yaptırdığı Covid-19 testi hep pozitif çıktı.

Önceki gün yaptırdığı 86. test sonucu negatif çıkan Kayasan, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada “Basında yer alan haberlerin ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim adamları aradı. Tüm dünya 16 ay boyunca pozitif çıkmama şaşırdı. 86. testte negatif çıkınca çocuklar gibi sevindim” dedi.

Habere göre Kayasan, 19 Kasım 2020'de koronavirüse yakalandı. İddiaya göre Kayasan, hastalığı atlatmasına karşın PCR testi 16 ay boyunca negatife dönmedi.

Kayasan, "Koronavirüse yakalanmadan önce 2.5 yıl lösemi ile savaştım. Tam lösemiyi atlattım derken koronavirüse yakalandım" dedi.