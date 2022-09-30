AKP iktidarının seçim süreci yaklaşırken açıkladığı "250 bin sosyal konut" projesi kapsamında yapılacak evlerin görseli paylaşıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımlar şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yapılacak sosyal konutların görseli ilk kez paylaşıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konut projesi kapsamında yapılacak evlerin görsellerini paylaştı.
Haber Merkezi
AKP iktidarının seçim süreci yaklaşırken açıkladığı "250 bin sosyal konut" projesi kapsamında yapılacak evlerin görseli paylaşıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımlar şöyle: