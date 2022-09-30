Yapılacak sosyal konutların görseli ilk kez paylaşıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konut projesi kapsamında yapılacak evlerin görsellerini paylaştı.

Haber Merkezi

AKP iktidarının seçim süreci yaklaşırken açıkladığı "250 bin sosyal konut" projesi kapsamında yapılacak evlerin görseli paylaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımlar şöyle:

 

 