Yapıcılar'ın yeni albümünün ilk konseri 28 Kasım'da

Yapıcılar, geçtiğimiz Eylül ayında yayınladıkları "Biri Hiçbiri Binlercesi" adlı albümlerinin ilk konserini 28 Kasım'da If Performance Hall Beşiktaş'ta gerçekleştirecek.

Murat Beşer'in açılış performansıyla başlayacak etkinlik Yapıcılar konseriyle devam edecek.

Tiyatro sanatçısı Levent Ülgen'in albümde seslendirdiği "Elemtere Fiş" adlı şarkıyı bir video ile paylaşan grup, dinleyicilerini 28 Kasım'da konsere bekliyor.

Yapıcılar'ın çağrısı şöyle:

"28 Kasım'da IF Performance Hall Beşiktaş'tayız!

Haydi gelin!

"Biri Hiçbiri Binlercesi'' adlı albümümüzün ilk konserini gerçekleştiriyoruz. Bu konserde, albüme emek veren çok sayıda müzisyen dostumuzla birlikte olacağız. Ve tabii "Elemtere Fiş" adlı şarkımızı seslendiren sevgili Levent Ülgen de bizimle olacak.

Bu özel konserde sizi de aramızda görmek istiyoruz.

Haydi!"

Konser biletleri IF Performance Hall Beşiktaş gişesinden ve Biletino'dan temin edilebilir.