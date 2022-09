Yapıcılar'ın yeni albümü geliyor: 'Biri Hiçbiri Binlercesi'

2015 yılında kurulan ve iki EP albüm yayınlayan Yapıcılar’ın yeni albümü “Biri Hiçbiri Binlercesi” 2 Eylül’de tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Önceki çalışmalarında ağırlıklı olarak çeşitli şairlerin şiirlerini besteleyen grup, bu albümlerinde bestesi ve sözleri kendilerine ait 14 şarkıyla dinleyicinin karşısına çıkıyor.

Biri Hiçbiri Binlercesi, tükenen ve tüketen bir toplumsal yaşama kendince direnmeye çalışan; hayatın günden güne zorlaşan akışı ve keskinleşen çelişkileri nedeniyle sorular sormaya başlayan, bu sorularına yanıtlar aramaya, çözümler yaratmaya uğraşan ve yalnız oldukları için yenilgiye uğrayan sıradan insanların, aslında ne çok ortak yönü olduğuna, karartılan hayatların aslında nasıl bir canlılık ve renklilik barındırdığına ve yan yana gelme ihtimallerine odaklanıyor.

Yapıcılar, Biri Hiçbiri Binlercesi albümünde, bir müzisyenin, bir cuma gecesinden pazar öğleden sonrasına kadar yaklaşık 40 saat boyunca yaşadıklarını, gördüklerini hikâye ediyor. Bu kırk saatlik zaman dilimi içinde D. adlı müzisyen, karşısına çıkan insanların hikâyeleri sayesinde kendi heveslerine, çelişkilerine, hayal kırıklıklarına yeniden bakmaya ve yaşamını başka bir gözle görmeye başlıyor.

Albüm, işte bu yolları kesişen insanları ve olayları, zaman zaman albümün ana karakteri olan müzisyenin zaman zaman da hikayedeki diğer karakterlerin duygu ve düşünce dünyaları üzerinden, on dört şarkıyla anlatıyor. Bu tematik yönüyle hem kurgusal hem de biçimsel olarak Türkiye'de müzik alanında oldukça özgün bir yere oturuyor.

Yapıcılar, Biri Hiçbiri Binlercesi albümünü Nâzım Hikmet'in “Memleketimden İnsan Manzaraları” eserine odaklanan bir atölye çalışması çerçevesinde tasarlayıp gerçekleştirdi. Bu atölye çalışmasıyla birlikte, yönetmen ve sinema yazarı Çağrı Kınıkoğlu'nun da katıldığı bir kolektif çalışma süreci sonunda albümün hikâyesi, karakterleri, şarkı sözleri ve bestelerin karakteri ortaya çıkarıldı. Yapıcılar, bu açıdan Türkiye'de benzerine pek rastlanmayan bir yaklaşımla, müziği, özellikle edebiyat ve sinemanın ufkuyla harmanlamayı deneyen dramatik bir yapıya sahip bir albüme imza atmış oldu.

We Play etiketiyle yayınlanan albümde Yapıcılar’a pek çok müzisyen ve sanatçı eşlik ediyor. Arıkan Sırakaya, Can Alper, Cem Babacan, Deniz Bayhan, Emin İnal, Ferhat Hasanoğlu, Gökhan Par, Gözde Yaşar, İlkyaz Pınar, Nurevşan Kırçiçek, Öykü Karadağ, Serhan Erkol gibi müzisyenlerin yanında An Vokal, Los Obreros ve Ruhi Su Dostlar Korosu da albümde vokalleriyle Yapıcılar'ın yanında yer alıyor. Albümdeki şarkılardan biri de tiyatro sanatçısı Levent Ülgen tarafından seslendiriliyor.

Albümün dramatik bütünlüğünü oluşturmaya ve parçalar arasındaki geçişi sağlamaya yönelik ses tasarımları ise Volkan Bora Uğur tarafından yapıldı. Şarkılardan on biri Yusuf Yalçın, üçü Can Alper tarafından aranje edildi. Üç yıllık bir çalışma sürecinin ürünü olan albümün yaratım sürecinde Emin İgüs, Gülcan Altan, Haluk Polat ve Murat Güner gibi değerli isimler de katkı koydu. Albüm kapağı, Ömer Koçağ'ın sulu boya çalışmasından yola çıkılarak tasarlandı.

Albümde yer alan müzisyenler ise şunlar:

Vokal: Gizem Gül, Günselin Seda Çetinkaya, Levent Ülgen, Murat Güner, Nurevşan Kırçiçek, Öncü Sancak, Ulaş Özer

Koro: An Vokal, Los Obreros, Ruhi Su Dostlar Korosu

Keman: Kardelen Pınar, Yusuf Yalçın

Viyolonsel: Gözde Yaşar

Piyano: Cem Babacan, Deniz Bayhan

Akustik Gitar/ Elektro Gitar: Can Alper, Cem Yarkın, Murat Güner

Bas Gitar: Ferhat Hasanoğlu

Davul: Arıkan Sırakaya

Klavye/ Rock Organ: Emin İnal, Ulaş Özer

Klarnet: Öykü Karadağ

Alto Saksafon: Serhan Erkol

Trompet: Gökhan Par

Flüt: İlkyaz Pınar

Ses Tasarımı: Volkan Bora Uğur

Kayıt: Meriç Memikoğlu (Stüdyo Arı)

Mix ve Mastering: Arıkan Sırakaya (Stüdyo Arı)

