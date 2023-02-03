Yapı Kredi'nin 2022 yılı net grup kârı 52,7 milyar lira oldu

Koç Holding'e ait Yapı Kredi Bankası'nın 2022 yılında net grup kârı 52,7 milyar lira oldu.

Bankanın açıklamasına göre Yapı Kredi'nin toplam nakdi kredi hacmi 2021 yılsonuna göre yüzde 50 artarak 584 milyar liraya yükseldi.

Banka'nın aktif büyüklüğü ise yüzde 52’lik yükselişle 1,2 trilyon liraya çıktı. Toplam müşteri mevduat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artışla 695 milyar liraya ulaşırken, öz kaynak kârlılığı da yüzde 57 olarak gerçekleşti. Yapı Kredi’nin sermaye yeterlilik rasyosu (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında) ise yüzde 18,1 oldu.