Yapı Kredi Bankası mobil bankacılık sistemine erişim sağlanamıyor

Bu sabah saatlerinde Yapı Kredi Bankası'nın mobil uygulamasından işlem yapmak isteyen vatandaşlar, uygulamaya erişim sağlayamadı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla uygulamaya giriş yapamadığını belirten bazı kullanıcılar, ATM'lerden de işlem yapılamadığını duyurdu.

Yapı Kredi’nin mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcıları şu bilgilendirme notu karşılıyor:

"Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Haberin hazırlandığı saat 11:30 itibariyle vatandaşların Yapı Kredi'nin mobil uygulamasına erişim sorunu sürüyor.

Erişim sorunu Akbank'ta da yaşanmıştı

Daha önce de Akbank’ta erişim sorunu yaşanmıştı. 8 Ekim Cumartesi günü, Akbank mobil uygulamaları ve internet bankacılığında teknik sorunlar yaşanmaya başlanmıştı. Banka müşterilerinin kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansıdığı görülmüştü.

Banka, daha sonra mükerrer kayıtların silindiğini duyurmuştu.