Yanukoviç'ten Zelenskiy’e: Ne pahasına olursa olsun dökülen kanı durdur

2014'teki Maydan darbesi sonrasında görevden ayrılan Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı Zelenskiy’e çağrıda bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Yanukoviç, “Çok iyi ‘akıl hocalarınız’ olduğunu biliyorum, fakat kişisel olarak ne pahasına olursa olsun dökülen kanı durdurmanız ve barış anlaşmasına ulaşmanız gerek. Ukrayna, Donbass ve Rusya’da sizden beklenen bu. Ukrayna halkı ve Batı’daki partnerleriniz size minnettar olacaktır” ifadesini kullandı.

Yanukoviç, “Zelenskiy’e başkan gibi, hatta biraz da babacan bir şekilde seslenmek istiyorum. Vladimir Aleksandroviç, galiba gerçek bir kahraman olmak istiyorsunuz, fakat gösterişle, son Ukraynalı kalıncaya dek savaşmakla olunmaz. Kahramanlık insanların hayatını kurtarmak uğruna kendi gurur ve hırslarını mağlup edip kendini feda etmektir” dedi.

Her trajedinin durdurulabileceği bir an olduğunu belirten Yanukoviç, Zelenskiy’nin göreve geldiği ilk günden bu yana savaşı durdurmayı vaat ettiğini, Ukrayna halkının ona bu nedenle inandığını söyledi.