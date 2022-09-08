'Yanlış adayla gidilecek bir seçimin kaybedilmesi halinde CHP diye bir parti kalmayacaktır'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının altılı masa seçmeni dışında, CHP'lilerin de istemediğini belirterek, "CHP’nin tamamı istese, biraz da merkez sağdan gelse alacağı oy Muharrem İnce’nin 3 üstüdür, bilemedin 5 üstüdür. Konunun da öyle Alevilikle, Sünnilikle alakası yoktur. AK Parti çok yıpranmış olabilir, ekonomik kriz çok kötü vuruyor ve vuracak olabilir. Ama olmaz. Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Türkiye’nin içine sindiremezsiniz." diye yazdı.

Yanlış adayla gidilecek bir seçimin kaybedilmesi durumunda CHP diye bir partinin kalmayacağını savunan Altaylı, "Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse, emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder. Altında sadece siz kalmazsınız." ifadelerini kullandı.