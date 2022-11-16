Yanık'tan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt: 'Ya tutarsa' ümidi içindedir, tutmaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, partisinin grup toplantısında 'şehit yakınları ve gaziler' arasında ayrımcılık yapıldığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına 'manipülasyon' dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yanık, "Vatanına bayrağını savunurken hayatını kaybediyor. Ayrımcılık olur mu? Olmaması lazım. Ama bu ayrımcılık üzülerek ifade ediyorum ki var. 15 Temmuz şehit ve gazileri için 2 bin 600 liralık ödeme 4 bin liraya çıkarıldı. Peki diğer şehit yakınları ve gaziler için bu para verilmiyor?" diyen Kılıçdaroğlu'na "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günlük manipülasyon kotasını bugün şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili olarak doldurmuş. Grup toplantısında, şehit yakınlarımız ve gazilerimize ilişkin konuları, takip edenlerin zerre itibar etmeyecekleri ancak bilmeyenlerin manipüle olacağı şekliyle dile getirmiş. O iş öyle sayın Kılıçdaroğlu'nun anlattığı gibi değil. Onlar çarpıtmaktan yılmıyorsa biz de anlatmaktan yılmıyoruz. Bir daha anlatalım" ifadeleriyle yanıt verdi.

Şehitlik ve gazilik statülerinin hayatını kaybeden veya yaralanan personelin mensubu oldukları kurum tarafından düzenlenen belgeler doğrultusunda belirlendiğini aktaran Yanık, SGK'nin yaptığı değerlendirme sonucu tüm şehitlerin ve gazilerin haklarının ilgili mevzuat kapsamında netleştiğini belirtti. Yanık, uygulamadaki farkların olayın vuku bulma şekline bağlı olarak değişiklik gösterdiğini bildirdi.

Yanık şunları kaydetti:

"Tüm şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bilir ki Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının yaptığı ödemeler sadece 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine yapılan şartlı bağışların ödemeleridir. Şartlı bağışlar sadece bağışı yapan kişinin kriterleri doğrultusunda kullanılabilir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu elbette bilmektedir ancak yine de 'ya tutarsa' ümidi içindedir. Tutmaz. Ülkesi uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizin ve gazilerimizin böylesi ucuz siyasi oyunlara alet edilmelerine asla izin vermeyiz. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve ailelerine yönelik hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz"



Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 'şehit yakınları ve gaziler' arasında ayrımcılık yapıldığını söylemiş, "Vatanına bayrağını savunurken hayatını kaybediyor. Ayrımcılık olur mu? Olmaması lazım. Ama bu ayrımcılık üzülerek ifade ediyorum ki var. 15 Temmuz şehit ve gazileri için 2 bin 600 liralık ödeme 4 bin liraya çıkarıldı. Peki diğer şehit yakınları ve gaziler için bu para verilmiyor? Ne dedik, sorun varsa adresi belli, Cumhuriyet Halk Partisi. Sorunları çözen, adaletle davranan bir parti. Bu konuda 15 kanun teklifi verildi. En çok kanunu veren CHP, MHP’den de üç dört arkadaş onlar da kanun teklifi vermişler" demişti.