Yangınlar sırasında AKP'li bakanın 'antika' dediği THK uçaklarının bakımları yapıldı

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı, orman yangınlarında kullanılan uçaklarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "9 adet CL 215 amfibik yangın söndürme uçağımızdan uçuşa elverişlilik alabilecek 6 uçaktan ilk etapta 4 adedinin bakımları Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliği sonucu TUSAŞ'ın destekleriyle yapılmaya başlandı. Bunlardan 3 adedinin bakımları tamamlandı. 1 uçağımızın da bakımı son aşamasında. 2 adet uçağımızın bakımı da bir yandan devam edecek ve en geç önümüzdeki yıla hazır hale gelecektir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "2 uçağımız bütün kontrolleri SHGM ve TUSAŞ tarafından yapıldıktan sonra, 15-16 Haziran'da THK Etimesgut yerleşkesinden havalanarak uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. Pilotlarımızın işe alım süreci tamamlanarak, tazeleme ve yenileme eğitimlerine başlandı. CL-215 amfibik uçaklarımız piston motorlu olup dünyada az sayıda kaldığı için yedek parça temini uzun zaman almaktadır. TUSAŞ ve üretici firma desteği ile yedek parça temin edilebildiği müddetçe hizmet verecektir" denildi.

"Tarım ve Orman Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğine istinaden Tarım ve Orman Bakanlığına hizmet sunmak üzere TUSAŞ-THK iş ortaklığı olarak 3+1 uçak kiralama teklifimiz de bugün uygun bulunarak işlemi tamamlandı" ifadesi kullanılan açıklamada, Temmuz ayı itibarıyla uçakların yangın bölgelerinde konuşlanacağı ve 4 uçağın ay içinde faal olarak hizmette bulunacağı kaydedildi.

Bakan 'Uçaklar antika' demişti

Geçen yılki orman yangınları sırasında Tarım ve Orman Bakanı olan AKP'li Bekir Pakdemirli, THK uçakları için şu açıklamayı yapmıştı:

"Burada devletin tüm kurumları var. Maalesef bu konuyu istismar etmeye çalışıp uçaklar üzerinden bir şey söyleyebilir miyiz diyorlar. Coğrafyaya göre uçak değil de helikopterin daha iyi olduğu kararı alınmış. Bizim THK ile sorunumuz yok. Bu uçaklarla ilgili problem var. Bu uçak, uçabilecek kapasitede değil. Uçsa bile performans verebilecek kapasitede değil. Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzı açıklama yapılıyor. THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil. Türkiye'nin coğrafyasına göre helikopter seçildi. THK'nın uçakları uçabilecek kapasitede değil, hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzı açıklamalar yapılıyor. Envanterimizde yangın söndürme uçağı ve helikopteri yok. Bu ezelden beri böyle. İhaleye çıkıyoruz."