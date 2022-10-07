Yangında yaşamını yitirdi: 17 yaşındaki Büşra'nın şüpheli ölümü

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana gelen olaya göre, dairenin bir odasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler 17 yaşındaki Büşra Kabataş’ın yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından sokak insan ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Büşra Kabataş’ın cesedi cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Büşra Kabataş’ın cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. (İHA)