Yangında ölmüşlerdi: Anneannesi ile teyzesini eve kilitlemiş

Antalya'da dün saat 18.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 Sokak’ta bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıktı. Okan Altay (28) içinde yanıcı madde olduğu değerlendirilen 5 litrelik bidon ile birlikte yaşadığı anneannesi Hülya Çetinkaya'nın (63) evine gelip, tartışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, anneanne ve torunu arasındaki tartışmayı duyan ve üst katta oturan, Altay'ın teyzesi Filiz Kaplan (46) da telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Kaplan, daha sonra annesi ile yeğeni Altay'ın dairesine indi. Okan Altay ile Filiz Kaplan arasında tartışma devam etti.

Tartışma sırasında, evde yangın başladı. Alevlerin üst kata sıçradığı anlarda, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evde yapılan incelemede ise 2 kadının cesedi bulundu. Dumandan etkilenen Okan Altay de hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 2 kadının cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Okan Altay'ı gözaltına aldı.

Evin kapısını kilitlemiş

Yapılan incelemede yangında ölen 2 kişinin, Hülya Çetinkaya ile hemşire kızı Filiz Kaplan olduğu, Okan Altay'ın yangın çıkarıp, teyzesi ile anneannesinin üzerine evin kapısını kilitlediği belirlendi. Altay, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. Hülya Çetinkaya ile Filiz Kaplan'ın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gönderildi.