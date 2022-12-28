Yangın çıkan evin balkonundan atlayan kadın yaralandı

İstanbul'da bugün Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Şahin Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler binanın üst katına da sirayet etti. Bu sırada paniğe kapılan bir kadın 3. kattaki dairenin balkonundan atladı. Yaralanan kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binadaki vatandaşları tahliye eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişiye de ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)