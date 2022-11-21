Yandaşta Sisi tepkisi: 'Ben o fotoğrafı görünce yıkıldım'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbeci dediği Sisi ile dün Katar’da bir araya geldi. Samimi pozlar veren Erdoğan’ın Sisi ile tokalaşması tartışma başlattı. Erdoğan sisi görüşmesine bir tepki de Akit’ten geldi.

Gerici Akit’in yazarı Ali Karahasanoğlu, yıkıldım diyerek şu yazıyı yazdı:

"Dün Katar’daki Dünya Kupası maçları öncesinde çekilen bir fotoğraf, ajanslardan geçti.. Erdoğan ile Sisi, gergin bir gülümseme ile, tokalaşıyorlardı. Monşerler “geri kafa” diyebilirler.. Çakallar dünyasının, çakal kafalı yavruları “Hangi devirde yaşıyorsun” diyebilirler.. “Vefa mı, İstanbul’da bir semt idi ama.. O semt de tarih oldu galiba” diyenler alay edebilirler.. Ben o fotoğrafı görünce yıkıldım.. Tüm dünya Müslümanları adına yıkıldım.. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanlarına sahip çıkamayan Müslümanlar adına yıkıldım.. Erdoğan’ın 9 yıllık direnişinin sonunu getirememesine üzüldüm, yıkıldım.. Sisi’yi karşılamak için, uçağının önüne kırmızı halılar seren Almanlar, İngilizler, Fransızlar bizlere “Demokratik ülkeler, hukukun üstün olduğu ülkeler” olarak tanıtılırken, o tanıtımı yapanların yüzlerine tüküremediğim için yıkıldım.. Sisi’nin bulunduğu masaya oturmayan Erdoğan’ı alkışlayıp, Erdoğan’ın vefakar kişiliğini öne çıkartırken, bugün Sisi ile tokalaşan Erdoğan fotoğrafı sonrasında, başkalarının eleştirisine fırsat bırakmadan, ‘ben kendimi eleştirmeliyim’ dedim, kendime.. Ve eleştiriyorum, kendimi.. Yazıklar olsun bizlere.”