Yandaş yazardan sahte doktor için tıp fakültelerine burs çağrısı

Sabah yazarı Melih Altınok sahte doktor Ayşe Özkiraz için tıp fakültelerine burs çağrısında bulundu.

Altınok, Tekirdağ'da yakalanan sahte doktor Özkiraz hakkında "Profesörlerin "Hastaneye ayak sürüyerek gidiyoruz" dediği bir ortamda Ayşe'nin meslek aşkının cesaretlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yok mu hekim olmak için yanıp tutuşan bu kızı burslu okutacak bir tıp fakültesi? Olan olmuş. Kimse zarar görmemiş. Mimar rolü oynasaydı aynı çağrıyı güzel sanatlar fakültelerine de yapardım" ifadelerini kullandı.

Konunun tıp olduğu için tehlikeli olduğunu söyleyen Altınok "Resmi tedavi protokollerini bilimsel süzgeçten geçirmekten imtina eden hekimlerim mesleki yeterliliğini sorgulamıyor. Dolayısıyla kusura bakmayın... Bunca "gerçek doktorun", bilimin yerine ikame edilen akademinin organize yalanı izaha muhtaç halde orta yerde dururken bir ergenin kimseye zarar vermeyen yalanı gözüme pembe değil pespembe görünüyor" diye yazdı.