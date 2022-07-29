Yandaş yazardan Kılıçdaroğlu'na: Bundan sonra kendine en uygun meslek Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Kılıçdaroğlu girdiği 10 seçimde 10 defa yenildiği için bundan sonra kendine en uygun meslek olarak Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'nü seçebilir." dedi.

Barlas yazısında, "Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyledikten sonra Türk siyasetinde spekülasyonlar havada uçuşmaya başladı.İmamoğlu'nun bu açıklamalarını izledikten sonra kafamda bazı senaryolar oluştu. İmamoğlu bile Kılıçdaroğlu'nu desteklediğine göre bu işin sonunda iki kişinin de konularına uygun yeni iş arayacakları kesin. Mesela, Kemal Bey nasıl bir iş düşünür sizce? Kılıçdaroğlu girdiği 10 seçimde 10 defa yenildiği için bundan sonra kendine en uygun meslek olarak Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'nü seçebilir. Fenerbahçe taraftarı kızmasın ama bildiğiniz gibi bu güzide kulübümüz 8 yıldır şampiyon olamıyor. Dün de Dinamo Kiev karşısında kendi evinde dramatik bir mağlubiyet aldı." ifadesini kullandı.

Barlas şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe'ye teknik direktör olursa hiç değilse CHP Genel Başkanlığı koltuğundaki gibi bir yeteneği olduğuna taraftarı inandırabilir. Dahası CHP milletvekillerine, "Ya benimle olun ya da önümden çekilin" şeklinde parmak salladığı gibi futbolculara da taktik verebilir.

Emin olun siyasetten daha başarılı olur. Siyasette her gün kendini yalanlayan, bir dediği diğerini tutmayan Kılıçdaroğlu'nun, futbol dünyasında daha başarılı olacağından eminim."