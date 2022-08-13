Yandaş yazardan İmamoğlu'na: Hakkını teslim etmek lazım

Sezgin Baran Korkmaz’la yakınlığı nedeniyle TRT Ana Haber'den uzaklaştırıldığı iddialarına konu olan Ersoy Dede, Star gazetesindeki yazısında Ekrem İmamoğlu'nu övdü.

"Bakın mesela Ekrem İmamoğlu'nu pek çok konuda en sert eleştirenlerden biriyim. Ama hakkını teslim etmek lazım ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kent Lokantaları' konsepti çok önemli bir seçenek" diyen Dede, "Sadece tek başına uygun yemek çıkaran bir tesis olmanın ötesinde piyasayı düzenleyici bir işlevi de var. Benzer şekilde tabldot usulü çalışan pek çok lokantanın fiyat düzenlemesini sağladı. İBB Halk Ekmek de öyle" ifadesini kullandı.